Festa La Vetta Running: premiati i campioni sociali Kirsi Burzio e Santino Milici

Nella serata del 25 gennaio 2020, dopo un anno d’intensa attività, gli atleti della società La Vetta Running di Mongrando, che hanno raggiunto 150 unità, insieme a familiari e simpatizzanti, si sono ritrovati presso l’accogliente sede degli Alpini di Ponderano per la consueta cena sociale e la premiazione dei propri Campioni. Prima di proclamare i vincitori assoluti delle varie categorie del 2020, il presidente Enrico Linty ha riassunto brevemente l’attività dell’anno appena concluso: le gare svolte sono state 312, per un totale di oltre 23.250 km; nello specifico: 22 tra maratone e ultra; 87 trail, di cui 20 di lunghezza superiore ai 50 km.

Folta la presenza di nostri atleti alle classiche corse nel Biellese, come la Biella-Piedicavallo, Winter Brich, Biella-Graglia, Due Santuari Running, Biella-Monte Camino, Biella-Oropa, Trail Monte Casto e Ysangarda Trail; 23 trailer presenti all'ultima gara di contorno al Tor De Geants, il Passage Au Malatrà TOR 30 e soddisfazione per il campione sociale Santino Milici, che ha concluso il Tot Dret TOR 130 in ottima posizione, mentre si è presentato grande rammarico per Enrico Correale, che è stato fermato all'ultima notte del Tor De Geants, quando mancavano pochi chilometri alla conclusione della gara.

4 sono state le gare organizzate nel corso dell'anno: Trail Della Diga ad aprile, CamMuzzAglia Run a luglio, DaLaCà A LaCà ad agosto e la nuova Bessa Christmas Night Trail a dicembre.

Vi è stata poi l’illustrazione del nuovo Campionato Sociale e l'estrazione di numerosi premi a sorteggio offerti dagli sponsor, seguita dal ringraziamento del Presidente a tutti gli atleti e allo Staff Direttivo. I Campioni Sociali Assoluti 2020 sono: Kirsi Burzio (1499 punti con 1325 km percorsi) e Santino Milici (1407 punti con 1192 km percorsi)

Nella classifica di Quantità di Gare Effettuate i primati vanno a: Kirsi Burzio con 43 gare, Vito Colletta con 60 gare. Novità del 2019 è stato il Campionato Trail vinto rispettivamente da: Daniela Veronese e Santino Milici. Un riconoscimento è andato anche ai due coach della società: Gabriele Lampo (per la parte Trail) e Franco Corniani (per la parte Strada).