Calcio giovanile: Emozioni e gol al Memorial Selena Merlin FOTO

Dopo tre settimane di mini tornei e sfide emozionanti, si è concluso a Cossato la 16° edizione del Memorial Selena Merlin, manifestazione sportiva dedicata alla bambina (da cui prende il nome il torneo) scomparsa anni fa a causa di una leucemia. Le gare si sono tenute nella palestra del Parlamento, riservato ai Primi Calci 2011 e 2012. In quest'ultima domenica, sono scesi in campo i 2011 con squadre locali, tra cui gli organizzatori del Città di Cossato, e non provenienti da ogni angolo del Piemonte. Alla fine, medaglie e applausi per i tutti giovani calciatori. Per le prossime due domeniche sarà la volta del Memorial Franco Grupallo, valevole per le annate 2012, 2013 e 2014.