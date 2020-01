Buona la prima al Golf Cavaglià: vince Salogni

Buona la prima al Golf Cavaglià. Ottanta partecipanti e una bella giornata dal tiepido sole sono stati i protagonisti della Suite for Life Ranking (18 buche Stableford, 2 categorie) gara che ha aperto la stagione 2020 del circolo biellese. Ad imporsi con ottimi punteggi sono stati Lucio Salogni (31 punti nel lordo), Giorgio Andrigo (43) in prima categoria (seconda Allegra Marrone con 42, terzo Fabiano Santamaria sempre con 42) e Bruno Fortina (44) in terza (secondo Simone Lacagnina con 43, terzo Stefano Aliberti 41). La prova è stata la prima di 3 tappe (le altre due si svolgeranno domenica 1 e 8 marzo) che premierà i migliori netti delle due categorie di gioco (validi 2 risultati su 3) con un soggiorno gratuito in una delle destinazioni proposte dallo sponsor.

Domenica prossima scatterà il Trofeo d'Inverno by Golf italiano Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie). Previste tre tappe (domenica 2, 16, 23 febbraio) con in palio ai migliori del circuito tre soggiorni all'Acaya Golf Resort & SPA in occasione della finale della Golfitaliano Cup.

Info ed iscrizioni: 0161/966771 – segreteria@golfclubcavaglia.it).