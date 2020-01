Moscarola fa mea culpa: “Ho sbagliato ma nessuna condanna per gli insulti ricevuti. Lotta all'odio a senso unico”

Continua a tenere banco il caso del post sessista di Giacomo Moscarola. Ieri sera, il vicesindaco di Biella ha pubblicato un messaggio di scuse sulla propria pagina Facebook per la frase a commento delle elezioni in Emilia Romagna e successivamente ripresa dalle testate locali e nazionali. “Va bene, io ho sbagliato a scrivere quella frase, ho chiesto scusa e chiederò pubblicamente scusa in Consiglio Comunale”.

Così comincia il mea culpa dell'esponente leghista ma allo stesso tempo precisa che “nessuno dei paladini della difesa contro l’odio e l’intolleranza, abbia speso una sola parola per stigmatizzare i post pieni di insulti pesantissimi che mi sono stati rivolti. Evidentemente la loro lotta all’odio è a senso unico. Come sempre due pesi e due misure”.