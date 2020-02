Fisco. Pichetto (FI): no a ennesimo schiaffo da governo a professionisti

"Il governo eviti l'ennesimo schiaffo ai professionisti, varando un decreto che recependo una direttiva europea obbligherebbe commercialisti, consulenti fiscali e, più in generale, tutti gli intermediari di segnalare immediatamente all'Agenzia delle Entrate tutte quelle operazioni che potrebbero essere suscettibili di mascherare evasione o elusione fiscale. Sarebbe come imporre agli avvocati penalisti l'obbligo di denuncia anzichè di difesa". A dirlo è il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del dipartimento Finanze e Bilancio.

"Di questo passo si arriverebbe a uno Stato di Polizia, fatto di delatori se non di vere e proprie spie. Verrebbero meno le fondamenta su cui si basa la nostra società e il nostro vivere civile. Senza contare che, peraltro, questa normativa avrebbe profili di dubbia legittimità sul versante sia della privacy e sia del segreto professionale. Per questo come Forza Italia ci auguriamo che il governo receda da questo proposito e che non si dimostri insensibile, come ha fatto finora, verso le legittime proteste del mondo dei commercialisti", conclude il senatore Pichetto.