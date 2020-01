Corradino al Corriere: “Il post di Moscarola? Una frase da cretinetto”

Dopo le scuse social di Giacomo Moscarola, arrivano le parole di Claudio Corradino: in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il sindaco di Biella ha parlato del momento che sta vivendo la sua amministrazione, dal caso del post sessista del suo vice fino alla foto che immortala il consigliere comunale Franco Mino, intento a guardare l'immagine di una donna prima della seduta di Palazzo Oropa.

“(A quest'ultimo ndr) ho detto di stare più attento anche se queste sono stupidaggini: ci attaccano perché stiamo facendo bene – ha spiegato il primo cittadino nell'articolo a firma di Massimiliano Nerozzi – Questo è un tiro al piccione ma ho la pelle dura, e questi proiettili non mi fanno male”. E rivolgendosi al vice Moscarola, finito al centro delle polemiche locali e nazionali per il commento sul voto in Emilia Romagna, Corradino non usa mezzi termini dalle colonne del Corriere: “Una frase da cretinetto, detto con affetto, ma con la quale uno si fa ridicolizzare. Cerchiamo di fare un po' più di attenzione”.