Conferenza regionale sui giovani talenti all'Itis Biella

L'Istituto Tecnico Industriale Statale Quintino Sella di Biella (dall’inizio dell’anno questa la nuova denominazione, abbreviata in “Itis”) ha accolto con interesse le recenti linee guida del Ministero dell'Istruzione circa gli alunni ad alto potenziale cognitivo, ovvero studenti con risultati molto brillanti in specifiche materie. Mercoledì 5 febbraio alle 17.30 presso l'aula magna della scuola di via Fratelli Rosselli, si terrà un incontro specifico su questo tema, aperto a famiglie, docenti e a chiunque sia interessato all’argomento, dal titolo: "Alunni ad alto potenziale intellettivo: un problema o una risorsa?".

Il Dirigente scolastico, Giovanni Marcianò, spiega: "L’incontro è pensato per le famiglie e per il personale della scuola, chiamati ad affrontare nuovi temi sul fronte dell’educazione dei giovani del terzo millennio. Questa conferenza-dibattito è la prima di una serie che l’ITIS organizza per favorire il dialogo scuola-famiglia e per gettare le basi di attività di formazione, incontro, supporto e intervento.”

Presenti due eccellenti relatrici: la Prof.ssa Maria Assunta Zanetti, dell'Università degli Studi di Pavia, Associato di Psicologia dello Sviluppo, Direttore del Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento sullo Sviluppo del Potenziale del Talento e della Plusdotazione, e la Prof.ssa Valeria Fantino, Dirigente Scolastica dell’I.C. “Centro Storico” di Moncalieri, Istituto capofila della rete Plusdotazione. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Coordinatore dell'evento sarà lo stesso Preside Marcianò.