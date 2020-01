Escursione al Vallo Longobardo

Con il gruppo escursionistico e la pro loco di Roppolo faremo un’escursione ad anello alla ricerca delle tracce di quello che resta del sistema difensivo costruito dai longobardi, sulle ultime propaggini della serra, per contrastare l’avanzata dei franchi. Tempo di cammino circa 6 h.

Possibilità di pranzare con panini e focacce sfornati dal forno a legna acceso per l’occasione. Per chi non è socio l’iscrizione alla gita va fatta entro il 5 febbraio per poter attivare l’assicurazione (10 euro). Per la gita chiediamo a tutti un contributo di 5 euro per la guida della pro loco e per chi volesse pranzare un contributo di 7 euro.