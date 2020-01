Due tornei di carte a Su Nuraghe: si gioca “a scopa” e “scala quaranta”

Due tornei di carte inaugurano il Carnevale di Su Nuraghe. Per l’occasione vengono aperte le porte della casa dei Sardi di Biella agli associati dei circoli Arci, Acli e di altri Enti dopolavoristici presenti sul territorio. L’accogliente sede di via Galileo Galilei, 11, diventa casa comune dei Biellesi di nuova e vecchia origine invitati a condividere momenti di incontro fraterno. Appuntamento che da anni si ripete ad ogni cambio stagione con scambio di visite di cortesia motivate, come in questo caso, da tornei di carte. Iniziativa condivisa per cercare di dare risposte concrete all’incalzante incedere di tante solitudini.

Momenti di serenità che Su Nuraghe offre invitando a partecipare, sabato 1° febbraio, alle 21 al Gran Torneo di carte “a scopa” e, sabato 22 febbraio, alle 21, al Gran Torneo di carte “a scala quaranta”. In palio, medaglie e premi in natura per i vincitori. Per tutti, il consueto “combidu”, tradizionale rinfresco per gustare dolci tipici del Carnevale isolano. Coordinano le gare, Idelmino Rossi e Carlo Avantario.