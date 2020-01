Solletico Cafè chiude dopo 11 anni, i titolari: “Finisce il sogno di Massimo Lacchio”

Si chiude un'altra pagina storica del commercio di Biella. Dopo 11 anni di attività, si abbassano le serrande del Bar Solletico di via Italia, all'angolo di Piazza San Giovanni Bosco, nel cuore del quartiere Riva di Biella. Il locale era stato aperto nel 2009 da Massimo Lacchio, figura nota in città per il suo impegno nel volontariato e la sua passione per la corsa, tragicamente scomparso nel marzo di due anni fa a causa di una forma acuta di polmonite, all'età di 49 anni.

A darne notizia la stessa pagina facebook del bar nella giornata di martedì 28 gennaio: “Le porte del Solletico si sono chiuse. È finito un sogno...il sogno di alcuni visionari capitanati da Massimo ,che hanno immaginato, progettato e realizzato un punto di incontro equosolidale, un luogo che non era solo un negozio, non era solo un bar. Qui non si compravano oggetti o caffè ma si aiutavano piccoli e grandi progetti ,volti a dare dignità e valore al lavoro di ognuno ,in qualunque parte del mondo fosse nato. Il sogno è finito. Le porte si sono chiuse. Resta nei nostri cuori la gioia di aver trasmesso un messaggio di pace, solidarietà ed inclusione messaggio che, mai come in questo periodo buio del nostro paese, acquista ancora più valore. Vogliamo ringraziarvi tutti e non dimenticare i vostri sorrisi che ci hanno accompagnato fino ad oggi. Grazie Massimo per averci fatto capire che a volte i sogni, se sono abbastanza grandi possono diventare meravigliose realtà, magari solo per un po', magari solo in parte ma comunque meravigliose”.

Rattristato anche uno degli ultimi soci fondatori del Solletico Cafè, Fabio Lamanna, che ricorda l'amico fraterno Massimo: “Era una colonna portante di questo posto: il suo entusiasmo, i suoi sorrisi, le serate musicali in compagnia degli amici. Questo era Massimo. Il Solletico era luogo di aggregazione e accoglienza, capace di sostenere azioni di promozione sociali e il consumo consapevole e responsabile”. E sul futuro? “ Se dovesse succedere qualcosa in grado di ridare vita a questo sogno ci rivedremo e allora potremo continuare a raccontare la nostra fantastica storia ma la congiuntura economica generale non aiuta. Oggi camminare per via Italia è molto triste: mi auguro che ci sia una ripresa”.