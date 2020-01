Incidente sul ponte della tangenziale: prognosi riservata per un 52enne biellese trasportato a Torino

E' stato trasportato con l'elicottero al Cto di Torino, il 52enne vittima delle follia di un 80enne che ha provocato, ieri intorno alle 18,30, gli incidenti multipli sul ponte della tangenziale a Biella. Il ferito che era alla guida di una Skoda, avrebbe riportato fratture multiple ed è ora ricoverato in prognosi riservata ma cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. L'anziano 80enne, al volante della Opel Antara che ha causato il disastro, ha riportato ferite non gravi; ora gli agenti della Polizia locale sono in attesa degli esiti dei prelievi di sangue effettuati all'ospedale di Ponderano per capire se fosse in stato di ebbrezza o altro.

Lo stesso 80enne, secondo alcune testimonianze, prima di uscire di casa in via Candelo avrebbe avuto un diverbio con la moglie, proprio per l'utilizzo dell'auto a fronte dei suoi problemi psicofisici. A seguito della lite sarebbe uscito di casa provocando la serie di incidenti. La vicenda è iniziata poco dopo la rotonda per via Candelo, direzione ponte della tangenziale, quando l’anziano ha urtato la fiancata di una Suzuki e tamponato una Renault, senza provocare feriti, per poi non fermarsi e darsi alla fuga. La folle velocità dell’uomo lo ha portato, alla fine del ponte, a impattare violentemente contro una Citroen Cactus con alla guida un 30enne che ha riportato ferite lievi e successivamente a scontrarsi frontalmente con una Skoda guidata dal 52enne, ora in prognosi riservata.