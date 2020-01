Il ricordo di Ezia Catella: “Mamma attenta e grande animalista”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Adesso che Ezia Catella non c’è più, strappata all’amore dei suoi cari nel primo pomeriggio di domenica 26, al reparto di Oncologia del “degli Infermi”, dove si trovava ricoverata dal giorno 7, all’ancor giovane età di 73 anni, anche il quartiere dove abitava è diventato un po’ più povero. Sì, perché non c’era persona che non la conoscesse, le volesse bene, la salutasse, ricorresse a lei per le incombenze più strane: chiavi dimenticate, auto che non partivano, animali in difficoltà, consigli di vario genere. E lei sempre pronta ad ascoltare, aiutare, consolare con un interesse, una sollecitudine e una naturalezza davvero rari di questi tempi.

Affettuosa e attenta, col sorriso sulle labbra, l’aperitivo, il caffè, i cioccolatini o la famosa “limonina” pronti, nella sua accogliente casa di strada Novella, al Piazzo, sapeva mettere a proprio agio tutti. Aveva il dono dell’amicizia e dell’umana solidarietà. E i suoi familiari, colleghi di lavoro, amici, vicini di casa hanno ricambiato a piene mani il suo affetto, non lasciandola mai sola nei pesanti mesi della sua malattia.

Anche all’ospedale è stato un flusso ininterrotto di visite, WhatsApp, messaggi, chiamate, per sentirla direttamente o per avere sue notizie aggiornate. Così da quando, l’estate appena decorsa, aveva partecipato i suoi problemi di salute e successivamente il devastante intervento chirurgico cui era stata sottoposta, insieme alle terapie e alle visite di controllo: “Ho un cancro alla vescica. Sarà quel che sarà. Fosse anche solo un anno, voglio viverlo al meglio delle mie possibilità”.

Invece la sorte non le ha concesso che pochi mesi di relativo benessere, le ultime settimane passate poi fra indicibili sofferenze ma con una grande forza d’animo, ancora proiettata al futuro e ai progetti in cantiere. Originaria di Camandona, dove abitano la sorella Maura (col marito Ivo e il figlio Lorenzo) e il fratello Carlo, viveva a Biella da molti anni. Dopo aver lavorato come impiegata alla “Fila” di viale Cesare Battisti fino all’età della pensione, si godeva le sue giornate insieme ai suoi amatissimi figli Massimo e Maurizio, con i loro cari, e ai suoi altrettanto amatissimi animali.

Sì, perché Ezia era una grande animalista. Non c’erano bestiole, massimamente gatti (ma anche cani, uccellini, grilli, lucertole e così via), che presso di lei non trovassero cure, cibo e acqua, coccole, cucce calde, aiuto, riparo, attenzioni. Quanti gatti ha salvato, Ezia, o tenendoli, o affidandoli a persone sicure, spesso ricorrendo ai giornali per manifestare il suo sdegno contro gli abbandoni! Ancora ultimamente, già malata, aveva accolto Pino, un certosino randagio magnifico, Eugenio e Alberto, “dimenticati” dopo un trasloco: una sarabanda di gatti che andavano e venivano a tutte le ore del giorno e della notte.

Stabile in casa, dopo il decesso di Rex e Lello, è ora rimasta la gatta Lulù, che si aggira per le stanze piene di sole in cerca della sua voce. Non tornerai, Ezia cara, ma sarai con noi ogni giorno con la tua allegria e la tua generosità, ragazza nella testa e nel cuore per sempre. Vedrai che ad accoglierti verranno tutti i mici, i cuccioli e gli animali adulti che hai soccorso. E ti terranno compagnia con le loro fusa e le loro leccatine sul naso e sulle mani. Non sarai sola, stanne certa. Fa’ buon viaggio, amica cara, e ti sia lieve la terra”.