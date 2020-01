Circonvenzione di incapace su una 33enne biellese: uomo si impossessa di 3.300 euro

E' stato rinviato a giudizio S.L di Dormelletto in provincia di Novara accusato di circonvenzione di persona incapace nei confronti di di una donna di Biella. Nel lontano giugno 2016 l'uomo avrebbe abusato delle condizioni di deficienza psichica l'allora 33enne biellese che si trovava ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Ponderano, impossessandosi di una somma pari a 3.300 euro, in tre diverse consegne, raccontando di essere momentaneamente in serie difficoltà economiche. Alla denuncia della donna sono seguite poi le indagini dei carabinieri. S.L. difeso dall’avvocato Matteo Mora di Verbania, comparirà davanti al giudice il 9 settembre prossimo.