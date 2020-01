Biella - Brutale aggressione a un uomo: fatto inginocchiare e preso a calci e pugni

Aggredito e picchiato a calci e pugni, un uomo di 32 anni, nel quartiere di Chiavazza a Biella. Sicuramente, la telefonata alla centrale operativa di un poliziotto non in servizio e una residente nella zona, ha impedito il peggio. Il fatto è successo martedì sera, intorno alle 21, nelle vicinanze di piazza XXV aprile. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che l'uomo, un pregiudicato residente in città, sia stato fatto prima inginocchiare poi preso a calci e pugni da un paio di individui non identificati.

Il 32enne si sarebbe chiuso in un silenzio omertoso non denunciando l'accaduto agli agenti della Squadra volante intervenuti e rifiutando anche le cure mediche del personale sanitario del 118. Sono in corso le indagini da parte della Polizia ma da quanto è emerso in questa fase di ricostruzione dell'accaduto, la lite potrebbe essere associata a motivi di droga.