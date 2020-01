Autobotte si ribalta sulla Masserano-Castelletto Cervo: strada chiusa e traffico deviato

Un'autobotte è finita completamente fuori strada lungo la strada provinciale 315, poco prima della rotonda di Castelletto Cervo, nei pressi del campo sportivo, ribaltandosi su di un fianco. IL fatto è avvenuto oggi, 30 gennaio, poco dopo le 14. Non si conoscono al momento le condizioni di salute dell'autista e la dinamica esatta del sinistro. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Mottalciata e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.

La strada è stata chiusa al traffico, in attesa della completa rimozione dell'autocisterna. Ad ora, il traffico è deviato verso il centro del paese per la maggior parte delle auto mentre i mezzi pesanti sono costretti a fare inversione di marcia. Il blocco permarrà fino al completamento delle operazioni di sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti.