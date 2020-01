Anziana non risponde da ieri sera, vicini chiamano i soccorsi

I vicini non hanno notizie di lei da ieri sera, mercoledì 29 gennaio e, allarmati, chiamano i soccorsi. Accorre oggi, verso le 14, in un condominio di via Torino a Biella una squadra dei Vigili del Fuoco insieme a Carabinieri, guardia di Finanza e 118.

L'inquilina dell'appartamento è una donna anziana che è stata colta da malore, fortunatamente i sanitari e Vigili del Fuoco sono arrivati tempestivamente dopo la chiamata per soccorrerla. La donna sembra stare bene ma è stata accompagnata all'ospedale di Ponderano per accertamenti.