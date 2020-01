Piccoli artigiani crescono a Pollone FOTO

Un nuovo anno è ricominciato, così come gli appuntamenti del Laboratorio Piccoli Artigiani di Pollone, dove si sono già svolti due incontri durante questo mese: sabato 11 gennaio, i piccoli falegnami si sono cimentati nella realizzazione di una carriola, mentre due settimane dopo, il 25 gennaio, hanno costruito dal nulla un simpatico trenino.

Allo scorso appuntamento c’è stata una forte partecipazione da parte dei ragazzi; in ben 25 si sono presentati al laboratorio, tutti molto volenterosi nel creare piccoli treni di legno, che a fine giornata hanno portato a casa contenti e soddisfatti. In entrambi gli incontri di gennaio i piccoli artigiani sono stati condotti dall’impareggiabile Pietro Mosca e aiutati dal suo staff, che ha adoperato sotto i loro occhi trapani, avviatori, colle, cartavetro, lime e tanti altri strumenti necessari per realizzare degli oggetti in legno.

Già da ottobre 2019, si sono svolti numerosi appuntamenti, precedenti a quelli di falegnameria di questo mese, tra cui il laboratorio d’intaglio, di cesteria e quello del mese dicembre, in cui i ragazzi son andati in cascina per partecipare alla mungitura delle mucche e alla produzione dei formaggi.

Questi laboratori, tanto educativi quanto divertenti, non finiscono sicuramente con l’incontro dello scorso sabato, anzi, il Laboratorio Piccoli Artigiani di Pollone è già pronto ad accogliere numerosi piccoli cuochi per il laboratorio di cucina, che si svolgerà sabato 8 febbraio, a cura di Donatella Cedolini.

Per iscriversi a questo imperdibile appuntamento culinario, è solamente necessario inviare un SMS direttamente all’insegnante.