Donato: Canti partigiani e rievocazioni, folto pubblico ricorda la Notte di Lace

A Donato, come accade da 75 anni, si ricorda la cattura del comando partigiano che agiva sulle colline dell'Elvo e della Serra. Grazie alla rievocazione artistica del gruppo teatrale Artemuda di Torino, il folto pubblico accorso ha potuto conoscere ed emozionarsi nella presentazione dei partigiani assassinati sul posto e gli altri catturati e poi fucilati dai fascisti. Il Coro Bajolese del maestro Vigliermo, come tutti gli anni, ha scaldato la serata con i suoi canti partigiani. “Non dimenticheremo mai i ragazzi di Lace che sono morti per la libertà – sottolinea l'Anpi Valle Elvo e Serra”.