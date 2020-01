Il Piemonte dice "al lupo", ma la loro presenza si è stabilizzata nel centro-basso Piemonte

Dal 2014 al 2018 i lupi in Piemonte sono aumentati, passando da 133 (121 nelle aree dei branchi e 12 solitari) a 195 (169 nelle aree dei branchi e 26 vaganti). Numeri emersi dal progetto LIFE WolfAlps, letti oggi in Consiglio Regionale dall’assessore regionale Fabrizio Ricca in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere regionale di FdI Paolo Bongioanni.

Dati, ha precisato Ricca, che confermano la crescita della popolazione dell’animale e l’espansione a “livello territoriale con l’occupazione di nuove aree. Nell’ultimo anno 2017-2018 si è registrato un rallentamento ed una stabilizzazione della crescita in provincia di Cuneo e Torino, ormai in fase di saturazione. La densità regionale stimata è di circa 2 lupi per 100 chilometri quadrati”.

“Ho voluto conoscere i numeri della presenza del lupo – ha spiegato Paolo Bongioanni – per poter cominciare a studiare una politica per permettere ai pastori ed agli allevatori che lavorano in montagna di potersi difendere”.

“Questo alla luce -continua il consigliere regionale di Fratelli d’Italia - anche del fatto che il sistema di rimborso danni, che rappresenta oggi l'unica strada utilizzabile, non funziona, e presenta delle criticità tali da dissuadere gli allevatori stessi non solo a non fare la richiesta di rimborso, ma addirittura a non denunciare più i danni degli attacchi, che nel 2019 parlano di 180 episodi di predazione di animali domestici con qualcosa meno di 400 capi morti. Dati che vengono ritenuti ampiamente sottostimati”.

Nel 2019 l’attività di monitoraggio si è interrotta per carenza di finanziamenti: una nuova edizione del progetto Life “WolfAlps EU” è stata finanziata nel settembre 2019.