Al via cantiere dell'Asilo di Miagliano, lavori per 140mila euro

Nella settimana corrente è stato attivato il cantiere per la realizzazione della scala d’esodo all’Asilo intercomunale di Miagliano. L’operazione, che fa parte di un più ampio progetto, è diretta all’adeguamento della struttura alle norme di prevenzione incendi sull’edilizia scolastica e nello specifico degli asili nido. Già nel 2018 sono stati completati alcuni interventi che, unitamente al cantiere corrente ed altri adeguamenti che seguiranno nel corso dell’anno, sono finalizzati all’ottenimento del relativo CPI, certificazione che attesta la conformità e rispetto alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi.

L’impatto finanziario complessivo è importante, il totale delle opere di adeguamento supera infatti i 140mila euro, ma le sinergie dei sindaci di Valle Cervo sono orientate ad affrontare questo sforzo finanziario in modo corale, auspicando anche in un possibile interessamento e supporto a livello regionale. Il cronoprogramma lavori prevede che la totalità degli adeguamenti e il conseguente rilascio della certificazione antincendio, si concludano entro l’inizio del prossimo anno scolastico; il raggiungimento di questo obiettivo permetterebbe di ritornare ad utilizzare il nido per la massima capienza, in una struttura ammodernata e rispondente sotto il profilo della sicurezza.

“Non posso che compiacermi – informa il sindaco Alessandro Mognaz – della cooperazione e sensibilità dimostrata dai colleghi sindaci; abbiamo affrontato e analizzato questa complessità da tempo, ogni comune di Valle si sta “tassando” per rispondere all’investimento previsto, rimodulando la propria gestione economica interna a favore di un servizio che riteniamo imprescindibile per il nostro territorio”.

“L’asilo intercomunale di Miagliano – aggiunge il primo cittadino di Tollegno Giuseppe Acquadro e consigliere del CDA del Consorzio Iris (ente gestore del servizio Nido) - è una realtà costituita nel lontano 1942 e passato ininterrottamente nel tempo dalla gestione privata a quella pubblica; è inoltre un polo educativo a servizio della Valle Cervo e che per la qualità del servizio offerto, attrae utenza anche dal Biellese”. I sindaci chiedono infine alle famiglie di avere comprensione per eventuali disagi derivanti dal cantiere, nella consapevolezza che si sta lavorando per garantire maggior sicurezza proprio a beneficio dei loro figli.