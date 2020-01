Cena di San Valentino speciale? Al Rossocuoco Steak House di Cavaglià

Rossocuoco Steak House Cavaglià è pronto per far battere i cuori e stuzzicare l'appetito degli innamorati in occasione della serata di San Valentino.

Venerdì 14 febbraio 2020 la cucina di Rossocuoco è pronta. Un menù ricercato sarà ad attendere al tavolo, con sapori genuini che esploderanno nel palato delle coppie che sceglieranno la location di UNAHOTELS Golf Hotel Cavaglià per festeggiare insieme la notte degli innamorati.

Come benvenuto Welcome cocktail EnderSmith gin

Salmone fumè artigianale con crema di pane nero e mandarino

Si passa all'entréè della serata con seppia marinata al pompelmo rosa, vaniglia e peperoncino con cruditè di finocchi e carote dry

Primo piatto

Chicce di patate e curcuma, crema di baccalà, latte e carciofo disidratato.

Secondo piatto

Tataki di tonno rosso alle mandorle, wasabi e guacamole con spuma di broccoletti ripassati.

Dolce sorpresa per concludere una serata speciale? Non può mancare il cioccolato.

Cioccolato fondente, zucca e zenzero con emulsione di pere e arance.

La proposta è di 38 euro bevande escluse con gradita prenotazione al numero 0161966771.