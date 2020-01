Vigliano Basket Club: vittoria dell'U17 e U13 mentre perde l'U16 contro Cigliano

College Basket U17 – Vigliano Basket Club U17 53 – 71 (12-15, 28-39, 38-55).

Sul difficile campo di Borgomanero arriva la decima vittoria stagionale e il consolidamento del secondo posto in classifica a sole 2 lunghezze dalla coppia di testa formata da Crescentino e Reba Torino. Dopo 10 minuti di studio dove Vigliano patisce l’aggressività e la fisicità dei padroni di casa, Mosca e compagni inseriscono le marce alte e bucando la retina sia in contropiede che a difesa schierata con conclusioni dalla lunga distanza si arriva alla sirena di metà gara con il tabellone a segnare un meritatissimo +11.

Al rientro dagli spogliatoi le polveri restano bagnate per i primi minuti del quarto poi Riva da 3 punti e Ceretti da un paio di rimesse bene seguite spengono le speranze del College di poter riaprire la partita. Gli ultimi 10 minuti partono con Vigliano sul +17 che non si rilassa vista che prima con Moro poi con Blair ed il suo gioco da 4 punti ed infine il canestro di Foglio Bonda dalla media vola sul +23 mettendo in ghiaccio la contesa. Solo nel finale i padroni di casa riducono il passivo sfruttando un comprensibile rilassamento dei ragazzi viglianesi. Questo il commento di coach Antona: “Ottima partita giocata con intensità e attenzione per tutti i 40 minuti. 4 giocatori in doppia cifra, 10 a referto sui 12 convocati dimostrano come sia stata una vittoria di squadra interpretata da tutti i ragazzi scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Bravi ragazzi! Ora bisogna mantenere la concentrazione e continuare a lavorare in palestra per preparare al meglio il girone di ritorno”.

La prossima partita sarà sabato 1 febbraio sul sempre ostico campo di Cigliano e la palla a 2 alle 19, si gioca ad Alice Castello.

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U17

Scardoni 2, Riva 6, Bottone 2, Moro 12, Ceretti 15, Mancin 4, Foglio Bonda 2, Blair15, Leonardi 2, Costanzo, Mosca 11, D’Ottav, All. Antona.

Vigliano Basket Club U16 – Cigliano 56 - 73 (11-19, 30-38, 42-57).

Servivano punti per poter accendere alla seconda fase Top purtroppo però non sono arrivati dopo una bella partita contro gli ospiti che hanno dimostrato di valere la loro posizione in classifica e portandosi a casa i due punti. Così coach Chiarello alla fine del match: “abbiamo perso contro una squadra scorbutica che ha tirato con percentuali altissime, noi bravi a difendere non molto ad attaccare. Ora è obbligatorio vincere a Vercelli la prossima per accedere tra le migliori della seconda fase”.

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U16

Bassino, Belluco 8, Bassino, Mozzato 10, Coghetto 16, Romano 8, Friaglia 6, Minola 4, Martino 4, Grosso, Tiso.

Vigliano Basket Club U13 – Pallacanestro Biella U13 75 – 29 (20-8, 38-16, 56-24).

Tornano alla vittoria gli Under 13 e lo fanno con una bella e convincente vittoria contro i cugini di Pallacanestro Biella. Partita senza troppe emozioni che fila via senza patemi fino ad arrivare ad un importante divario numerico. Coach Chiariello non può che essere soddisfatto: “ho fatto ampie rotazioni facendo così giocare tutti e tutti si sono divertiti. Abbiamo vinto tre partite in queste girone di andata altre, forse, potevamo vincerne ma sono soddisfatto anche così”.

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U13

Gallotto 1, Michelone 4, Reggiani, Riccelli, Trotta 17, Turricelli 3, Valli 11, Zanetti 24,Andronachi 10, Bassino, Petti 3, Deak 2.