Un successo la festa del Minibasket Rosa

Una domenica di festa, di amicizia e di sport. È la festa del minibasket rosa, organizzato ai Salesiani di Biella dalla società di casa Basket Femminile Biellese. Una quarantina di ragazze, dal 2007 al 2014 hanno passato un pomeriggio di divertimento con giochi e partitelle sotto la guida dei coach delle società di Biella Next.

''E' stato bellissimo ed emozionante vedere il palazzetto dei Salesiani pieno di ragazzine sorridenti e felici - dice il vicepresidente Bfb Giorgio Bertucci - La nostra palestra, la casa del basket femminile è nata per ospitare il basket rosa ed oggi è stato un giorno davvero importante. Non passerà tanto tempo che ripeteremo l'esperienza. Come società di basket femminile, vogliamo ringraziare tutti quelli che oggi hanno contribuito alla riuscita della giornata. Dalle società di Biella Next agli allenatori, dalle famiglie alle ragazze. Oggi abbiamo dimostrato che a Biella anche la pallacanestro rosa è importante.''

La Bfb, Basket Femminile Biellese, si pone come punto di riferimento per tutte le bambine e le ragazze della provincia di Biella, con lo scopo di far crescere ed educare le giovani preparandole per la vita.