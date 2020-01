Ufficiale - Il candelese Stefano Beltrame si trasferisce al Cska Sofia

Contratto da un anno con opzione per il secondo da 1,3 ml di euro a stagione. Il candelese Stefano Beltrame si trasferisce dalla Juventus al Cska Sofia. Sulla sua pagina social le prime parole di Beltrame appena firmato il nuovo contratto: "Sono così eccitato per questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare. Forza Cska. Voglio anche ringraziare la Juventus per gli ultimi nove anni. Mi hanno aiutato a crescere e diventare il giocatore che sono oggi".