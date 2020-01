Pietro Micca, che avvio di stagione per la ginnastica artistica

Splendido avvio di stagione per la sezione di ginnastica artistica della Pietro Micca. Domenica 19 hanno esordito le allieve. Inizio col botto nel campionato allieve 3 per Artemisia Iorfino che si piazza in seconda posizione e per Agnese Vella che ottiene la terza posizione, per lei la soddisfazione di una splendida prestazione alle parallele che le regala il miglior punteggio di giornata.

Soddisfazioni anche nel Campionato allieve 4 dove Alice Cozzula ottiene un ottimo quarto posto, sesta posizione per Federica Destefanis che si mette in evidenza a corpo libero con un'ottima prestazione e nono posto per Vera Rossin. Grandi emozioni per le piccole di casa Pietro Micca e risultati che ripagano del duro lavoro fatto in allenamento. Domenica 26 è toccata alle "veterane" di casa, Arianna Bottigella e Valentiina Carnini classe 2006 impegnate nel campionato Junior 2.

Gara di alto livello affrontata dalla due ginnaste con impegno e determinazione, oltre alla gara su tutti e quattro gli attrezzi, all around, le junior si affrontano anche nella specialità dove viene premiato ogni singolo attrezzo e possono mettere in evidenza le proprie peculiarità. Valentina ottiene il sesto posto in classifica generale e con un'ottima performance ottiene il quarto posto alle parallele, suo attrezzo preferito a pochi centesimi dal podio, risultato che fa ben sperare per le prossime gare.

Per Arianna Bottigella 9 posto all'all around e uno splendido oro al volteggio, frutto di due salti diversi che le hanno permesso di ottenere il bonus che le ha regalato il gradino più alto del podio. Sorrisi in casa Pietro Micca da parte della direttrice tecnica Marica Giovannini e degli allenatori Giulio Antoniotti, Anna Fongaro e Vanessa Maschietto.