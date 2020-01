Lucio Brando esonerato al Mantova

Il pari interno con la Vigor Carpaneto costa la panchina all'allenatore Lucio Brando. Il Mantova ha ufficialmente esonerato il tecnico biellese, alla guida del club biancorosso da questa estate. La squadra guida il girone D del campionato di Serie D con 47 punti in 21 partite (13 vittorie, 8 pareggi e nessuna sconfitta). Una corsa alla promozione in Lega Pro rallentata con tre pari nelle ultime quattro partite, tali da avvicinare la diretta inseguitrice, la Fiorenzuola, a sole 3 lunghezze. In panchina siederà Gianluca Garzon, il vice di Brando.