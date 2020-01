I 100 anni dell'alpino Carlo Florio

Festeggiato i 100 anni di Carlo Fiorio, domenica 5 gennaio, nella sede degli Alpini di Sagliano, attorniato dai familiari e numerosi amici alpini e atleti della sezione Escursionismo della Pietro Micca in presenza del Sindaco di Sagliano, grazie all'impegno dei suoi amici Oliviero Nalin e Armando Recanzoni. Durante il pranzo è stato contattato telefonicamente dal Sindaco di Camogli che ha voluto congratularsi per il traguardo raggiunto. In rappresentativa della sezione Catherine e Laura sono andate a trovare Carlo per rievocare i momenti della sua lunga vita. Carlo è entrato nel mondo del lavoro molto giovane e all'età di vent’anni venne chiamato a servire lo Stato come alpino ed è curioso il fatto che suo padre fosse capitano di lungo corso, due realtà che sembrano lontane, mare e montagna, ma tanto vicine.

Come tutti i biellesi, Carlo non resta indifferente alle bellezze delle nostre montagne e se ne innamora al punto da occuparsi, di persona, alla scoperta di sentieri, descrivendoci il lavoro svolto per definire il sentiero D1 che parte da San Giuseppe (Gorgomoro) e costeggiando il torrente Oropa e si collega con il sentiero della Madonna Nera, passa da San Bartolomeo e arriva ad Oropa, sentiero ancora oggi molto frequentato. Con la Società Pietro Micca di Biella, ha dato vita alla sezione turismo, organizzando molte gite ed escursioni di un giorno, rievocando con emozione una crociera sul Lago Maggiore. Il ricordo delle gite è ancora molto vivo; un ricordo significativo sono le passeggiate che faceva con amici alla Capanna Volpi e non vede l'ora di ritornarci per l'inaugurazione che ci sarà dopo il completamento della ristrutturazione in atto da parte di alcuni volontari della sezione escursionismo, capitanato da Oliviero Nalin.

Negli anni '70 diede vita alla marcia alpina di regolarità nella Società Pietro Micca, non da concorrente, ma da organizzatore. Infatti, Carlo andava a cercare i percorsi,li misurava con la ruota che ancora oggi si utilizza, aiutando anche le altre società e organizzava le gare. Ricorda anche il numero elevato degli atleti che partecipavano ad uno sport così particolare, si riusciva a fare una selezione per potere partecipare ai campionati italiani dove la Società era sempre presente. Il suo bagaglio è ricco di fotografie e video, girati durante le diverse manifestazioni di marcia alpina ma ancora più viva è la sua memoria nel parlarci della sua vita, guardando sempre al futuro, con emozione. Noi rimaniamo incantate dai suoi racconti, ma il tempo passa rapidamente non possiamo che ringraziare per avere passato questa mattina insieme.