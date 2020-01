Biogliopesi da spettacolo: tre argenti tricolori U17 per Alessia Gruppo e Noemi Rossetti

La Biogliopesi riparte alla grande con sei argenti tricolori conquistati. Sabato 25 gennaio, al PalaPellicone di Ostia lido, le atlete biellesi sono salite sul palco dei Campionati Italiani U17 che, per la concomitanza della “Roma World Cup” di pesistica olimpica e valida per la qualificazione “Silver” delle prossime olimpiadi, era allestito in maniera fantastica. Tre le portacolori Biogliesi: Alessia Gruppo, cat, fino a kg 45, Noemi Rossetti, cat. fino a kg 59 (entrambe U15) e Emma Costa (U17). Le tre atlete arrivavano da una lunga, meticolosa e dura preparazione che ha avuto il clou durante le vacanze natalizie dove, gli allenamenti si sono susseguiti sei giorni su sette e due volte al giorno. Naturalmente i sacrifici, per due terzi delle atlete, sono serviti.

Per Emma Costa, purtroppo il 2020 non è iniziato alla grande. Dopo un ottimo strappo, terminato a kg 52 a causa del nullo con kg 55 la concentrazione si è azzerata, davvero un peccato. La partenza di slancio con kg 63, nulla per tutte e tre le prove hanno messo fuori gara l’atleta, davvero un peccato. Una misura ormai consolidata e ripetuta decine di volte in allenamento ha reso vano un risultato finale con medaglia quasi sicura. Dispiace davvero molto, soprattutto dopo il finale di stagione 2019. Ora aspettiamo il mese di febbraio con le qualificazioni Juniores.

Alessia Gruppo, la più giovane (2006) ma già una veterana della pedana arriva da un 2019, primo anno di agonismo, pieno di soddisfazioni. L’esercizio di strappo si è sviluppato in una sequenza perfetta: Kg. 43/45/46 migliorando il personale di esercizio in gara e lo slancio con kg 54 e 58, falliti i kg 60 in terza prova, falliti perché ormai l’appagamento era tale da perdere ogni verve combattiva. Conquistava così tre medaglie d’argento: strappo, slancio e totale e migliorando tutti i suoi record personali e, dobbiamo ricordare che partiva dal terzo posto in qualifica. Di questa atleta se ne parlerà per molto tempo.

Noemi Rossetti, genio e sregolatezza, nitro e glicerina. Una potenza fisica paurosa accompagnata, a volte, da deconcentrazione ma, se la giornata è propizia, apriti cielo. Noemi, in gara da sempre il meglio, quando le si chiede la prestazione, lei risponde, sempre, presente. Ebbene, in questa finale lei c’era. Eccome, se c’era. Già nella sala di riscaldamento si era intuito che la giornata sarebbe stata positiva. La concentrazione era al massimo, niente e nessuno le avrebbe portato via ciò che si era prefissata. Nelle qualifiche era al quarto posto con un totale di kg 118. L’incremento delle prove di strappo è stato favoloso: 53/55/58 e superlativo nello slancio; 65/68/70 per un totale di kg. 128 che la confermava vicecampionessa italiana con tre medaglie d’argento anch’essa.

Le due gare di Alessia e Noemi sono state gestite, strategicamente, alla grande dai tecnici biogliesi, Roberto Marangon e Carlo Sirio (fresco Maestro di Pesistica Olimpica e Paralimpica) che si sono trovati di fronte atlete e tecnici di altissimo livello.L’emozione è stata davvero tanta, soprattutto quando i sacrifici per reperire risorse sono davvero tanti e questi tecnici, con risorse pari a zero, riescono comunque a partecipare, da protagonisti a gare di alto livello.Un grazie alle famiglie, sempre presenti.Appuntamento a febbraio, il 15 a Lione (FRA) dove parteciperemo al “6° Torneo Internazionale Femminile” trofeo a invito dove parteciperanno Alessia Gruppo, Noemi Rossetti, Emma Costa e Benedetta Maroso e, la domenica successiva, a Torino, alle qualificazioni dei Campionati Italiani Juniores.