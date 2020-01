Nella bufera social consigliere della Lega per una foto. Ma lui replica: “No scatto osè ma strumentalizzazione infima”

“Tutta questa vicenda è stata una strumentalizzazione di infimo livello”. Il consigliere comunale di Biella Franco Mino non si nasconde e rimanda al mittente la pioggia di critiche piovute dopo la pubblicazione sui social di una foto che lo ritrae a Palazzo Oropa intento a sfogliare la bacheca di Facebook “prima che iniziasse la seduta del consiglio comunale – precisa al telefono l'esponente leghista – ed è apparsa la foto di questa ragazza. Non si tratta, come ho letto, di un'immagine osè. Non c'è alcun rispetto nei confronti, non solo miei, ma anche di questa ragazza”. Parole che arrivano all'indomani delle polemiche scoppiate dopo la divulgazione sui social della foto “incriminata”.

Lo stesso consigliere si era difeso con una serie di post pubblici (poi rimossi) sostenendo che “tutti usano il cellulare per dei momenti in consiglio comunale. Dietro di me avevo notato dei balordi non al loro posto sul loggione che fotografavano e fra tutte le foto fatte la peggiore che potevano postare è questa che è la pagina iniziale di una su Facebook”. Lo stesso aveva aggiunto in un altro post che “in riferimento a questa foto chiedo scusa se per sfortuna non ho aperto la prima pagina di Facebook di una fotografia con un uomo ma io non seguo le tendenze di moda rimango saldamente ancorato alle vecchie tradizioni (uomo, donna; mamma, papà;)”. Due messaggi che hanno acuito le polemiche sui social, a pochi giorni dal post sessista del vicesindaco Giacomo Moscarola.