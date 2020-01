Fratelli d'Italia, nuova raccolta firme in via Italia

Fratelli d'Italia organizza la raccolta firme anche a Biella per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare: elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

L'iniziativa nazionale, presentata da Giorgia Meloni, prevede la raccolta delle firme in tutte le città italiane.Per chi fosse interessato a firmare la petizione di Fratelli d’Italia, sarà possibile farlo sabato 1° febbraio, presso il gazebo allestito a Biella in via Italia, dalle 15 alle 18. Per firmare è necessario portare un documento di identità valido.