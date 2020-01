Caso Seab, Marzio Olivero: "Un banco di prova per la politica Biellese"

Sul caso Seab interviene anche Marzio Olivero (FdI): "Leggo dell’interessamento di IREN per SEAB e francamente non mi sorprendo. Anzi credo sinceramente che in questo momento non sia il solo gruppo interessato alla Società biellese perché, intendiamoci, il piatto è ghiotto e la situazione stuzzicante.

Se è lecito e normale dunque che operatori del settore abbiano visto crescere il loro appetito è doveroso invece che il Biellese risponda compatto per difendere SEAB, che non a caso suscita tanto interesse… Ciò in cui 'altri' sono evidentemente certi di riuscire non può non essere alla portata di noi Biellesi! Credo che sia questo un banco di prova importantissimo per gli Amministratori locali e per la Politica biellese tutta e confido sinceramente che la risposta del territorio sia unitaria, matura e responsabile.

Se salvaguardare la nostra Società biellese costituisce un impegno doveroso nell’immediato rappresenta altresì un investimento per il futuro irrinunciabile; una responsabilità alla quale sono certo nessuno si sottrarrà".