Bufera sul post sessista di Moscarola, i consiglieri del Pd chiedono la revoca del vicesindaco

La bufera sul post sessista del vicesindaco Giacomo Moscarola non si placa. Il politico della Lega aveva commentato sulla sua pagina social i risultati delle elezioni in Emilia Romagna con questo post: "Vincere in Emilia è un po' come quando vuoi trombarti 20 ragazze nuove e visto che non te la da nessuna, ti accontenti dell'unica che ormai te la da da anni". E immediatamente è scattata la polemica e il gruppo consiliare di minoranza del Pd chiede "al sindaco Corradino la revoca immediata della delega al vicesindaco Moscarola per salvaguardare l'onore della città di Biella".

Ecco la nota stampa: "Quando si ricopre una carica pubblica non è permesso usare parole denigratorie. Quando si ricopre una carica pubblica non è permesso usare toni spregiativi. Quando si ricopre una carica pubblica non è permesso usare immagini sguaiate. Quando si ricopre una carica pubblica non è permesso schernire persone od ideali diversi dai propri. Quando si ricopre una carica pubblica occorre usare parole democratiche. Quando si ricopre una carica pubblica occorre usare toni civili. Quando si ricopre una carica pubblica occorre usare immagini rispettose. Quando si ricopre una carica pubblica occorre rispettare tutte le persone e gli ideali anche se sono diversi dai propri.

Quando si ricopre la carica di Vicesindaco bisogna sentire la responsabilità di rappresentare tutti i cittadini e di compiere azioni o scelte che facciano onore alla Città. Quando chi ricopre la carica di Vicesindaco dimentica o disprezza le regole di conduzione democratica di una Città nuoce gravemente a tutta la Città. Per questo noi, donne ed uomini, ci sentiamo profondamente umiliati per le recenti espressioni rozze e gravi scritte pubblicamente dal Vicesindaco Moscarola. Per questo chiediamo al Sindaco Corradino la revoca immediata della delega al Vicesindaco Moscarola, per salvaguardare l’onore della Città. Nel rispetto di tutti i cittadini biellesi democratici e civili".