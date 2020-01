Visita enogastronomica per gli alunni di Tavigliano

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Tavigliano mercoledì 22 gennaio sono andati in gita presso l’azienda Agricola Mazzuchetti per conoscere e vedere come viene prodotto il formaggio usando il latte fresco di loro produzione. I formaggi e il burro prodotti nascono da una filiera corta , dove tutti i passaggi vengono svolti in Valle Cervo. In estate le mucche sono al pascolo negli alpeggi sul Monte Cucco, mentre, quando la stagione diventa fredda, scendono nelle stalle a Campiglia Cervo e la loro alimentazione è garantita dai foraggi dei nostri prati.

I formaggi prodotti possono essere freschi, stagionati, erborinati tutti a latte intero crudo o pastorizzato. I bambini di Tavigliano hanno partecipato con interesse e curiosità dimostrando attenzione nell’ascoltare le spiegazioni proposte dal Sig.Riccardo, titolare dell’azienda insieme alla moglie Roberta, sulle tecniche di lavorazione del latte fresco per trasformarlo in formaggio. A conclusione del percorso svolto hanno fatto con le loro mani un formaggio erboso che si sono portati a casa. In seguito gli scolari sono stati invitati ad assaggiare alcuni dei formaggi che vengono prodotti nell’azienda, momento molto gradito sia dagli alunni che dalle maestre.