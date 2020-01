Resistenza Biellese in lutto: morto "il Pic" Moranino

Luigi Moranino ha lasciato pochi giorni fa, alla veneranda età di 94 anni, la moglie Gisella e la figlia. Luigi era conosciuto da molti per il suo contributo come combattente della Resistenza e membro della 2a Brigata Garibaldi nella Guerra di Liberazione. Anche l'Istituto per la storia della Resistenza Biella, Vercelli, Valsesia lo ricorda:

"Abbiamo ricevuto la triste notizia della morte di Luigi Moranino detto 'Pic'. Nato a Tollegno il 1 novembre del 1925, tecnico tessile, partecipò alla guerra di liberazione nelle fila della 2a brigata Garibaldi 'Ermanno Angiono Pensiero', nella quale assunse il ruolo di vicecommissario politico. Fu decorato di croce di guerra al valor militare".

Militante del Pci, a lungo dirigente dell’Anpi provinciale Biellese-Valsesia, si è distino anche per l’attività di ricerca e produzione storica, firmando volumi come 'Le donne socialiste nel Biellese 1900- 1918', '4 giugno 1944. L’eccidio di piazza Q. Sella', 'Piero Pajetta Nedo un combattente per la libertà', 'Il primo inverno dei partigiani biellesi'. Il Pic Collaborò alla rivista 'L’impegno' dal 1981 al 2000. Fu vicepresidente dell’Istituto dal 1996 al 1998, poi consigliere fino al 2004.

"Lo ricordiamo come persona tenacemente attaccata ai valori della Resistenza -scrive l'Istituto - e caratterizzata da una straordinaria limpidezza e lealtà intellettuale, scevra da compromessi. Ci stringiamo in un abbraccio ideale alla moglie e alla figlia".