Carabinieri - Attività abusiva di autoriparazione con un dipendente "in nero". Uomo di 50 anni nei guai

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Biella, a seguito di controllo ispettivo a carico di un'officina meccanica di autoriparazione, situata nelle vicinanze di Biella, hanno accertato che l’attività era completamente sconosciuta al fisco poichè stava esercitando l’attività abusivamente ovvero priva di iscrizione al registro imprese, in violazione delle disposizioni vigenti riferibili all’esercizio delle attività, comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre il titolare di 50 anni è stato sanzionato per l’impiego di un lavoratore in nero, privo di contratto di lavoro. Verbalizzate sanzioni pari a 6.964,33 euro e avviata d’ufficio la procedura per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.