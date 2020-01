Biella, pauroso incidente sul ponte della tangenziale: due feriti e cinque auto coinvolte FOTO

Maxi incidente all'uscita di Chiavazza in corso Lago Maggiore intorno alle 18,30. Cinque sono le auto coinvolte due i feriti in codice giallo. Dalle prima testimonianze, un'auto probabilmente tipo Opel avrebbe tamponato o speronato la fiancata di una Suzuki e una Renault alla rotonda di via per Candelo per poi fuggire ad alta velocità. Appena passato il ponte della tangenziale, direzione Chiavazza, avrebbe perso il controllo andando ad impattare violentemente sulla fiancata posteriore di una Citroen per poi scontrarsi frontalmente con una quinta auto tipo Skoda e fermarsi successivamente a circa 50 metri. Due le persone estratte dall'abitacolo dei mezzi dai Vigili del fuoco e consegnate ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Attualmente non si conoscono le loro condizioni. Saranno gli agenti della Polizia locale a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Nel frattempo lunghe code si stanno formando su ambedue le direzioni di marcia. Seguiranno aggiornamenti.