Fondazione CRB presenta il programma 2020-2023. Obiettivo il rilancio del Biellese FOTO e VIDEO

Bellezza e attrattività del territorio, diffusione di servizi di qualità in ambito medico, sportivo, didattico, sociale e culturale, presenza diffusa di un “capitale umano di eccellenza”: sono questi i punti di forza del Biellese sui quali investire per il rilancio del territorio e che, uniti alla creatività diffusa nelle aziende e nelle tante associazioni e enti locali biellesi, hanno portato al recente riconoscimento Unesco.

Nonostante i noti problemi dell’invecchiamento della popolazione e dell’isolamento, dei quali si è comunque tenuto conto per la predisposizione delle linee di intervento future, esistono ampi segnali positivi da cui partire per costruire nuove direttrici di sviluppo.

E’ un affresco con più luci che ombre quello che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella presenta in occasione della divulgazione del Documento programmatico pluriennale 2020-2023 di oggi, mercoledì 29 gennaio, che può essere rivisto in video grazie alla diretta pubblicata sulla pagina facebook di Newsbiella:

Il quadriennio che si è appena aperto rappresenterà infatti un banco di prova importante per la strategia di gestione della Fondazione per la quale il rilancio del Biellese è la mission principale e che il Presidente Ferraris il cui mandato (non rinnovabile) avrà termine nel 2023 ha fatto propria

ricoprendo l’incarico a titolo gratuito. “Un’esperienza straordinaria che non sarebbe possibile senza una squadra motivata e coesa e che condivide una vision comune – spiega Franco Ferraris – a partire dagli Organi e dalla struttura operativa della Fondazione, che ringrazio per il grande lavoro svolto, ciò che ritengo stia facendo la differenza è l’impegno quotidiano della Fondazione nel creare reti ampie e trasversali che rendano enti, associazioni e cittadini protagonisti del cambiamento che insieme stiamo costruendo. Lo abbiamo visto nel percorso Unesco, ma sono moltissimi i progetti in cui la forza della rete stimolata dalla Fondazione ha portato al reperimento di risorse esterne strategiche: penso alla cordata per il completamento della Basilica Nuova di Oropa, ai contributi dell’impresa sociale Con i bambini per il contrasto alla povertà educativa minorile, ai fondi per l’elettrificazione ferroviaria”.

Su questo fronte vanno citati i bandi Rigener-azioni in cofinanziamento con il GAL per vivificare le aree montane biellesi e quello V.I.V.A. con i consorzi IRIS e CISSABO per la vita attiva di persone con disabilità. Particolare attenzione dunque alle persone fragili il cui benessere è statutariamente nella mission della Fondazione e investimento sulle potenzialità delle giovani generazioni: queste sono alcune delle linee di sviluppo principali che l’Ente continuerà a perseguire anche nel nuovo quadriennio mettendo in campo tutti gli strumenti a sua disposizione, a partire, per quanto riguarda la formazione, dalla società strumentale Città Studi spa la cui azione, oltre a generare un indotto positivo per il territorio di circa 7,5 milioni di euro (come recentemente certificato), sarà sempre più orientata alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi (con il progetto di orientamento per le scelte post diploma BI- work basato sui dati di occupazione e la coerenza con i titoli di studio) e delle aziende (con le Academy, strumenti che orientano la formazione sulle esigenze delle aziende portando gli studenti sul campo e accelerando il processo al fine dell’assunzione).

Sono nati così negli ultimi anni veri 'gioielli': Villa Boffo - Mente locale per la prevenzione delle malattie neurodegenerative; la 'Casa della comunità' per il potenziamento e l’aggregazione dei servizi sociali; Palazzo Gromo Losa che con il potenziamento del Polo Culturale di Biella Piazzo e le mostre di caratura internazionale (è già in programma per il 2021 un importantissimo evento sempre sulla direttrice del confronto padre/figlio) sta sempre più assumendo un ruolo di primo piano nel panorama culturale cittadino.

“Questo credo sia molto importante ed è per questo che abbiamo voluto apporre sulle nostre proprietà la targa 'immobile per il bene comune' – spiega il Presidente Ferraris – perché solo avendo ben chiara questa finalità si può progettarne l’utilizzo con una logica e un impatto che vanno ben al di là della mera ristrutturazione. Questo è infatti il vero valore aggiunto che una Fondazione può apportare, contribuendo in ogni modo a vivificare il territorio, utilizzando strumenti tradizionali in modo innovativo ”.

Su questo fronte i prossimi quattro anni saranno dedicati alla realizzazione di progetti strategici a Cascina Oremo: dove la Fondazione sta mettendo a punto con la Fondazione con il Sud la proposta per la creazione di un Polo innovativo per lo sport inclusivo integrato al campus di Città Studi e all’Accademia dello sport e alla Casa e torre del principe al Ricetto di Candelo dove è allo studio la possibilità di realizzare un incubatore di creatività giovanile. Come si vede progetti di grande respiro, elevato valore aggiunto per il territorio e altrettanto alto impegno economico per i quali la Fondazione avrà bisogno di risorse certe e di attente coprogettazioni per la ricerca di fondi esterni su più livelli.

“La stabilità delle risorse è un obiettivo prioritario, anche su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – spiega il Segretario Generale Mario Ciabattini – per la prima volta quest’anno la Fondazione ha raggiunto un importante risultato su questo fronte: opererà infatti interamente su risorse accantonate mettendosi al riparo dalle consuete oscillazioni dei mercati e calibrando meglio gli interventi. Questo è stato possibile grazie a una programmazione attenta degli investimenti che continueranno ad essere impiegati per finalità di sviluppo sostenibile come nel caso del Fondo abitare sostenibile che tra l’altro inaugurerà a breve a Biella edilizia di housing sociale nelle logica di 'restituzione' che è propria dei nostri investimenti”.

L’anno appena iniziato coinciderà inoltre con lo storico ingresso delle Fondazioni CR Biella e CR Vercelli nel board degli azionisti del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti con la Fondazione di Biella come secondo azionista per rilevanza. L’ingresso delle Fondazioni non solo permetterà ai territori di esprimersi al meglio nelle scelte strategiche di sviluppo, ma permetterà di avere risorse importanti per progettualità condivise.