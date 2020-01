“Biblioteche alpine”, avvicinare i ragazzi ai libri

Il Centro Studi A.N.A. del 1° raggruppamento che comprende le sezioni di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta propone ai licei del territorio la realizzazione di un progetto, in alternanza scuola lavoro, che si propone di mettere a contatto gli alunni del triennio delle scuole medie superiori e in particolare dei licei, con il mondo delle biblioteche in modo da orientare gli studenti su possibili attività future lavorative in questo ambito e migliorare le proprie competenze informatiche mediante l’utilizzo di programmi specialistici del settore.

I ragazzi, affiancati da un tutor, dovranno catalogare i libri sulla piattaforma “Bibliowin” che raccoglie tutte le biblioteche dell’associazione. Il percorso, inoltre, prevede lo svolgimento di una lezione agli studenti tenuta da un bibliotecario in attività, esperto nella gestione e che illustri completamente le tipologie e le possibilità di lavoro sul campo.

Oggi alle 9, il presidente ANA di Biella Marco Fulcheri, accompagnato dal referente Centro studi sezionale Filippo De Luca, sarà al liceo classico per la firma della convenzione, importante segnale di collaborazione tra la sezione stessa e le scuole.