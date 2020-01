Unione Montana Valle Elvo, pubblico e privato insieme per il turismo

L'Unione Montana Valle Elvo punta sul turismo e la fa stimolando una rete di partenariato pubblico/privato. Sono due gli incontro svolti fino ad ora, il primo presso la sede dell'Unione e il secondo presso la casa salesiana di Muzzano, e hanno visto radunarsi i rappresentanti delle amministrazioni comunali e i titolari di numerose attività ricettive quali B&B e case per ferie.

Tutti sono consapevoli della bellezza e delle potenzialità del nostro territorio, e testimoniamo come già oggi i pernottamenti da parte dei turisti, soprattutto stranieri, siano numerosi, molti di più di quanto i residenti della Valle percepiscano. Durante gli incontri da parte di tutti i partecipanti è emersa l'esigenza di "fare rete"; per far sì che l'intero territorio si doti di strumenti e strategie comuni sul tema del turismo.

Il 2020 sarà un anno di grandi eventi per il Biellese e in Valle Elvo non solo si svolgerà la Passione di Sordevolo, ma ricorreranno anche i 400 anni del Santuario di Graglia. Questi eventi non sono un traguardo da raggiungere, ma uno stimolo a dotarsi per quest'anno, e per gli anni futuri, di strumenti utili a promuovere il turismo sul nostro territorio. L'Unione Montana coordinerà e soprintenderà il tavolo di lavoro, che avrà tra i suoi primi compiti delle piccole azioni concrete, quali:

1) la realizzazione di un sito internet;

2) la redazione di un censimento dei servizi che un turista può trovare sul territorio.

Il sito web sarà una vetrina dove poter trovare tutte le eccellenze del territorio: dalla Serra con i suoi parchi, i suoi boschi e i suoi percorsi mtb, passando per l'alta valle e la montagna, fino ad arrivare alla Burcina, ai siti religiosi e culturali, ai servizi e alle aree commerciali della basse valle. Chi cerca "Valle Elvo" on-line deve subito poter trovare la nostra valle, con tutte le opportunità che in esse si possono trovare. Dove dormire,cosa visitare, dove mangiare, ecc... I target di turisti da raggiungere sono molti e diversi tra loro, ma è importante poter avere un primo strumento che sia un punto di riferimento e di partenza.

Successivamente, in collaborazione con tutti i partner del territorio, la nuova ATL, si potrà valutare la partecipazione a fiere tematiche piuttosto che alla realizzazione di azioni di promozione territoriale,calendari delle manifestazioni e tutto quanto il tavolo di lavoro vorrà individuare. L'Unione Montana oltre a coordinare i lavori dovrà essere brava a ricercare le risorse necessarie attraverso bandi di concorso e finanziamenti pubblici. C'è molto entusiasmo, ma per ora occorre mettersi a lavorare a testa bassa fin da subito per realizzare i primi progetti.