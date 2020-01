Bando da 1,5 milioni di euro per la videosorveglianza a Biella

Il Comune di Biella, attraverso l’ausilio della piattaforma Asmel, ha pubblicato oggi il bando di gara per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza e di controllo degli accessi Ztl. Si tratta di un appalto per complessivi 1,5 milioni di euro. La gara porterà a individuare la ditta che verrà incaricata per sviluppare il progetto. Il termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione è fissato il 2 marzo, mentre l’apertura delle buste in prima seduta pubblica è in agenda l’11 marzo.

Il nuovo bando prevede una formula di noleggio decennale della strumentazione, con telecamere di ultima generazione e un impegno spalmato nel decennio di 1 milione 537 mila euro. Come annunciato nel corso di una conferenza stampa lo scorso 10 ottobre in totale verranno installate sul territorio un minimo di 58 telecamere, con possibilità di incremento. E nel dettaglio: 21 apparecchi sostituiti rispetto agli esistenti, almeno 10 con nuova individuazione in città, 11 per gli edifici pubblici, 9 di rinnovo varchi Ztl, 7 telecamere di ultima generazioni agli accessi della città. Inoltre saranno aggiunte nel pacchetto 10 “Body cam” per la tutela degli agenti di polizia locale quando in servizio.

Dice il vice sindaco Giacomo Moscarola: “Finalmente è stato pubblicato il nuovo bando della videosorveglianza cittadina. Siccome il progetto prevede un investimento da oltre 1,5 milioni di euro si sono dovuti affinare alcuni dettagli, dopo molti anni in cui la Città di Biella ha avuto una videosorveglianza carente, con sistemi obsoleti e il più delle volte non funzionanti. Finalmente riusciremo a dotarci di strumenti di ultima generazione che saranno utili alle varie forze di polizia per la prevenzione e la repressione dei comportamenti illeciti. La sicurezza resta uno dei principali obiettivi della nuova amministrazione, la grossa novità riguarderà le telecamere agli accessi della città, che saranno collegate alla banca dati ministeriale e individueranno le targhe di auto che risultano rubate o non in regola. Inoltre verranno messe in rete le telecamere di sorveglianza dei vari edifici comunali per prevenire atti di vandalismo come accaduto di recente all’autosilo”.

Sempre in tema di videosorveglianza, la Città di Biella ha deciso di dotarsi di particolari apparecchiature di ultima generazione dotate di lettori a infrarossi e termo telecamere da installare a seconda delle esigenze per prevenire e reprimere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Proprio negli scorsi giorni è stato individuato un importante abbandono di rifiuti in un’area a sud della città. Gli uomini della Polizia locale hanno intrapreso un’attività di indagine per arrivare all'individuazione dei trasgressori, questo grazie all’ausilio di immagini di videosorveglianza di edifici privati limitrofi e con l’analisi di reperti tra i rifiuti abbancati illegalmente.

Aggiunge il vicesindaco Giacomo Moscarola: “Questo dimostra l’attenzione di questa amministrazione verso le tematiche ambientali, con l’obiettivo di andare a colpire quei comportamenti che ultimamente stanno deturpando aree boschive e non solo della nostra città”.