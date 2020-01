Appello per la dolce Giusy

Nuovo appello per Giusy, micina di 9 mesi, sterilizzata e vaccinata, in cerca di una casa sicura e una brava famiglia che la ami per tutta la vita. Va molto d'accordo con i propri simili. Ci gioca e dorme assieme. Adora i tiragraffi alti dove arrampicarsi, dormire nelle cucce morbidose o sul divano. Si trova nel Biellese. Per info: 348.8736156 oppure 340.3926065.