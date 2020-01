Winter Brich Trail 2020, serata con Marco Olmo: presenta Marco Macchieraldo

Cresce l’attesa per la 10^ Edizione del Winter Brich Trail 2020, evento sportivo che da dieci anni attira numerosissimi appassionati. Per gli organizzatori, però, non si tratta semplicemente di competizione, ma di qualcosa di più, qualcosa che parte dall’anima, una passione che quest’anno li ha spinti ad aggiungere un evento nell’evento coinvolgendo un personaggio che sull’argomento Trail ha sviluppato una grande esperienza.Si tratta del “ultra-trailer” Marco Olmo.

“Gli organizzatori del Winter Brich Trail quest’anno hanno voluto invitare questo grandissimo personaggio, Marco Olmo, per raccontare un po’ la sua storia, i suoi successi, ma anche i suoi fallimenti: Marco Olmo a volte è arrivato ultimo, ma ha comunque percorso gli stessi chilometri dei primi - ad anticipare tutto questo Marco Macchieraldo, guida escursionistica della Regione Piemonte con una forte passione per il territorio - Lui dà valore ad ogni passo, ed è qualcosa da valorizzare per chi partecipa a questo tipo di gare”. L’evento si terrà il giorno prima della gara, proprio per valorizzare al meglio l’evento. “Quando mi è stato chiesto non solo di presenziare , ma anche di fare da relatore alla serata accanto a questo grande uomo, ho deciso di partire alla volta dell’origine di Marco Olmo – continua Macchieraldo – Sono arrivato a Robilante, nel cunese, e qui, seduto su una panchina accanto a questo personaggio, che nella sua grandezza ha saputo rimanere una persona semplice e umile, mi ha raccontato chi è e perché ha intrapreso questo viaggio nel mondo del trail”.

Sabato 8 Febbraio, alle ore 21.00, gli organizzatori del Winter Brich Trail, Marco Olmo e Marco Macchieraldo saranno presenti presso la palestra di Valdengo, in Via Roma 101, dove chi vorrà potrà stringere la mano al campione e acquistare il suo libro. Già dal pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00 Marco Olmo sarà presente presso Biella Sport di Gaglianico. “Il pensiero di questo gruppo di amici del Winter Brich Trail ha trovato numerosi sostenitori sul territorio, tra cui ricordiamo Biella Sport - ci tiene a sottolineare Macchieraldo - che ha appoggiato l’idea di far venire qui un personaggio come Marco Olmo”. Marco Macchieraldo, che da parecchi anni ha trasformato la sua passione nel suo mestiere, si sente particolarmente legato agli organizzatori del Winter Brich Trail, con cui condivide la passione e l’amore per il territorio, all’interno del quale è stato creato un percorso che da quattro anni continua ad attirare numerosi appassionati.

“Invito tutti i runner e camminatori di nordic walking ad unirsi al Winter Brich Trail, domenica 9 Febbraio a Valdengo” aggiunge infine il “Macchie”. La gara di quest’anno, oltre ad essere “Plastic Free” grazie ai gadget studiati per diminuire il consumo di plastica, si disputerà su più percorsi: due competitivi (23 km, 1000 disl. - 13 km, 450 disl.) e tre non competitivi (9 km - 5 km dedicato ai ragazzi della scuole superiori - 1km per i bambini).

Per maggiori informazioni: www.winterbrichtrail.it