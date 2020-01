Trofeo Tonione-Mussone a Bielmonte: Sci Club Varallo vince tutto

Nuova competizione sulla neve a Bielmonte sabato scorso, 25 gennaio, con il Trofeo Tonione-Mussone. Uno Slalom organizzato da Sci Club Biella sulla pista del Monte Cerchio. Sbanca al botteghino lo Sci Club Varallo: tripletta nella categoria Allievi, oro dell'atleta Maria Sole Antonini per le Allieve, oro per entrambe le categorie Ragazzi e argento per la categoria maschile Ragazzi. Per i Cuccioli la gara era valida come prova provinciale indicativa di Slalom.

Sul podio negli Sci Club del biellese arrivano Stefano Rolando, bronzo per la categoria Ragazzi dello Sci Club Oasi Zegna con un totale di 1'22''41/100 e Greta Trivero di Biella con l'oro tra i Cuccioli.

Allievi: oro, argento e bronzo per Varallo con Nicolò Brunelli che ha vinto con il tempo totale di 1’,12”,49/100, precedendo per 57/100 Francesco Saglietti e per 1”,07/100 Francesco Eberle. Vince la gara femminile Maria Sole Antonini (Varallo) in 1’,13”,02/100, staccando di 98/100 Emilia Mondinelli (Mera) e di 5”,41/100 Rebecca Frigiolini (Ski Team Valsesia).

Elia Guidetti (Varallo) ha vinto tra i Ragazzi in 1’,18”,72/100, precedendo per 1”,73/100 Tommaso Antonini (Varallo) e per 3”,69/100 Stefano Rolando (Oasi Zegna). Beatrice Guglielmina (Varallo) ha vinto la gara femminile in 1’,27”,65/100, con un distacco di 2”,94/100 su Elena Paganoni (Ski Team Valsesia) e di 4”,36/100 su Irene Grassi del Grumello (Ski Team Valsesia).

In pista anche i Cuccioli. Simone Guidetti (Mera) ha vinto con il tempo di 45”,31/100 e con 57/100 di vantaggio su Francesco Perozzo (Ski Team Valsesia) e 1”,48/100 su Umberto Anselmo (Varallo).

Greta Trivero (Biella) ha vinto lo Slalom Cuccioli femminile in 47”,70/100, con 3”,04/100 di vantaggio su Maria Adele Antonini (Varallo) e con 4”,28/100 su Sveva Auteri (Ski Team Valsesia).