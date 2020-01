Teens Cossato, successi per le giovanili: cade solo l'Under 14 nel derby con Biella

Grande prova di squadra dell'under 20 Fanton Teens, che trascinata da un superlativo Anebarou (25 punti) batte 61-58 lo Spazio Forma Biella nell'atteso derby giocato ieri sera al Pala Aguggia di Cossato. Parte bene la squadra di coach Salvoni, che alla prima sirena è avanti di 12 (18-6). L'ex capolista Biella però torna subito a contatto con un parziale di 21-10 nel secondo periodo. Da lì in poi match in equilibrio, con Cossato più lucida nel finale. Per il Fanton sesta vittoria stagionale. Prossima sfida in programma lunedì alle 21,15 sul campo di Rivalta.

Fanton Teens Cossato-Spazio Forma Biella 61-58 (18-6; 28-27; 46-41). Cossato. Brusasca 12, Brandolese, Lavino 3, Mantello ne, Guelpa 1, Bolano, Cerri 14, Corongiu, Franco 2, Prandi 2, Anebarou 25, Sellari 2. Allenatore: Sergio Salvoni.

Vittoria che vale doppio per l'under 18 silver del Fanton Teens Cossato, che batte 91-67 Novara e conquista matematicamente il secondo posto con una giornata d'anticipo. La squadra di coach Salvoni parteciperà ora al girone top di categoria. Decisivo l'allungo del Teens tra secondo e terzo periodo. Mvp Bolano con 27 punti. Ininfluente l'ultima giornata della prima fase, con il match in programma giovedì 6 febbraio alle 20 ad Arona.

Fanton Teens Cossato-Novara 91-67 (44-32 a metà partita).

Cossato. Dinoia 2, Brandolese 16, Lavino 20, Bolano 27, Curvà 4, Austria 1, Viceconte 7, Storelli 5, Bertoglio 3, Mignone, Prina Cerai 3, Freguglia 3. Allenatore: Salvoni.

Con un perentorio 82-39 sul campo del Golden River Canavese (partita già chiusa sul 25-5 del primo quarto) l'under 16 sugella il primato nel campionato regionale Silver, chiudendo la prima fase con un bilancio di 11 vittorie e una sola sconfitta. Ora la squadra di coach Banderè affronterà una seconda fase contro squadre degli altri gironi (ancora da definire gli accoppiamenti). Girone a cinque squadre con quattro partite di andata e quattro di ritorno. L'obiettivo è chiudere tra le prime due, per arrivare al girone finale che assegnerà il titolo regionale.

Golden River-Fanton Teens Cossato 39-82 (5-25; 15-43; 26-71).

Cossato. Borio 3, Varale Rolla 2, Spirito 4, Taverna 16, Imperadori 4, Villa 6, Pawang 6, Mostini 4, Cipri 18, Mitchell, Vidali 14, Galeotti 2. Allenatore: Riccardo Banderè.

Nulla da fare per l'under 14 Fanton Teens Cossato: troppo forte Pallacanestro Biella, che vince nettamente 81-25 al Pala Aguggia confermandosi tra le migliori squadre del girone. I giovanissimi allenati da coach Ermanno Ramella ora avranno un'occasione d'oro per muovere la classifica: sabato alle 17 trasferta a Chivasso, dietro in classifica al Teens di due punti.

L'under 13 Fanton Teens Cossato chiude imbattuta il girone d'andata, con un netto 80-51 su Novara, decima vittoria in altrettante partite stagionali. Match più complicato del previsto: dopo un'eccellente partenza di Cossato (13-0), Novara recupera e mette addirittura il naso avanti (+3 a metà del terzo periodo). La squadra di coach Banderè però chiude i giochi con un perentorio 30-7 negli ultimi 10 minuti, mandando 10 giocatori a referto. Prossimo match è prima giornata di ritorno domenica alle 11 al Pala Aguggia contro College Borgomanero, sconfitto 70-25 all'andata.

Fanton Teens Cossato-Novara 80-51 (19-14; 35-27; 50-44).