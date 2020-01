Sorprendente Stefano Velatta, vittoria alla Maratona di Ragusa

Stefano Velatta campione biellese che corre con 'Maratoneti Genovesi', domenica 26 gennaio ha gareggiato in Sicilia, nella 17a edizione della Maratona di Ragusa, portando a casa una vittoria inaspettata. “Il favorito non ero io – commenta Stefano -, ma Francesco Ingargiola, atleta di altissimo livello che si sta allenando per fare il minimo olimpico per Tokyo 2020. Mi aspettavo quindi da lui un tempo inferiore vista la sua media, ma così non è stato”.

Durante la gara Stefano nella prima metà era ‘in compagnia’ di Francesco e dell’ atleta siciliano Sebastiano Foti (vincitore nel 2019) che è riuscito ad allungare verso il km 25, mentre Ingargiola aveva già ceduto. “Ho preso coraggio – racconta – e spinto per la seconda parte della gara accorciando i tempi. Sono soddisfatto perché il percorso affrontato era per lo più in salita e molto vario , ma il magnifico paesaggio appagava la fatica”. Stefano termina in vantaggio su Ingargiola e Foti con un tempo di 2h 32’38”. “Grazie Ragusa per questa giornata. E grazie alla mia famiglia: mia moglie e mia figlia che continuano a sostenermi”.

Il prossimo appuntamento vedrà il maratoneta impegnato domenica 2 Febbraio a Portofino alla mezza Maratona delle 2 Perle dove però dovrà combattere più intensamente perché questa si presenta molto difficile vista la bravura dei suoi avversari.