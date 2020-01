Scherma, l'azzurra Vittoria Siletti super ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi

Si sono svolti dal 24 al 26 gennaio a Tunisi i 17° Giochi del Mediterraneo di scherma per le categorie giovanili. Nella spada femminile, Vittoria Siletti (classe 2004), atleta della sezione scherma dell’APD Pietro Micca, ha tenuto alti i colori della Nazionale Italiana e della società biellese, conquistando l’oro nella gara della categoria Giovani (Under 20) e un argento tra le Cadette (Under 17). “E’ stata una bellissima esperienza -racconta Vittoria-. Sono molto soddisfatta di come ho tirato. Inoltre andare all’estero con la Nazionale è stato molto bello; siamo un bel gruppo, ci siamo divertiti ed è sempre un onore rappresentare l’Italia".

Nella prova Cadette, la partenza non è stata brillante: 3 vittorie e 3 sconfitte nel girone eliminatorio. Nonostante questo, la giovane biellese ha mantenuto la concentrazione fino alla finale, dove si è arresa solo alla turca Aleyna Ertruk, con il punteggio di 15 a 10. L’atleta della Pietro Micca era seguita dal tecnico della Nazionale ed ex Olimpionico Alfredo Rota. Nella prova Giovani, Vittoria è invece uscita imbattuta dalla gara: dopo un girone concluso con tutte vittorie, Siletti si è piazzata al 1° posto della classifica provvisoria. In semifinale, si è trovata opposta nuovamente a Ertruk, questa volta imponendosi con il punteggio di 15 a 7. In finale, Vittoria si ha affrontato la compagna di Nazionale Lucrezia Paulis (Fiamme Oro Roma), già bronzo il giorno precedente. Siletti ha avuto la meglio sull’atleta romana con il punteggio di 15 a 8.

“Ero tranquilla -spiega ancora l’atleta azzurra- sapevo che avrei potuto tirare bene ed ottenere buoni risultati; non mi sono emozionata nonostante fosse la prima competizione ufficiale a cui ho partecipato come convocata”.

“Sono degli ottimi risultati, che ci danno molta fiducia in un momento delicato della stagione -racconta l’Istruttrice Jessica Lagna-. Seguire l’evento da casa è stata durissima. Vittoria aveva già gareggiato senza la mia presenza, ma questa è stata la prima volta in cui, tramite diretta Facebook, ho potuto assistere alla finale senza la possibilità di darle consigli. In ogni caso è stata bravissima, rimanendo concentrata fino alla fine e dimostrando ancora una volta di avere ottime capacità.”

Il mese di febbraio vede una piccola pausa dalle competizioni più importanti, per riprendere poi nel mese di marzo con la 2° prova Giovani di Terni, dove Vittoria giungerà forte di un 3° posto alla 1° prova di Ravenna lo scorso novembre.