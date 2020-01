Pallanuoto: Under 18 In Sport - Dynamic Sport resta imbattuta, 15-4 con Verbania

Quarta giornata del campionato "Pallanuoto Italia" e quarta vittoria per la squadra under 18 della In Sport - Dynamic Sport: i giovani allenati da Paolo Musso hanno battuto 15-4 Verbania in un match a senso unico.

Questa la formazione: Matteo Peraldo, Andrea Blotto (4 gol), Matteo Fantin (1 gol), Leonardo Vezzù, Nicola Perotto (2 gol), Andrea Chiorboli (1 gol), Pietro Germinetti (2 gol), Lorenzo Imarisio, Gabriele Blotto (1 gol), Remo Marfisi (capitano, 4 gol). Allenatori: Paolo Musso e Mattia Paluan. Dirigente: Alberto Blotto.

Prossimo match domenica 9 febbraio a Pavia, ultima giornata di andata contro il San Carlo Sport.