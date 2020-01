Ginnastica ritmica, Bocci d’argento e Bulfoni di bronzo

Le atlete della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya cominciano la nuova stagione agonistica con il piede giusto. Sabato scorso a Borgosesia, presso il Pala Loro Piana, si è disputata la prima prova del campionato regionale FGI silver LB. In pedana a difendere i colori della Rhythmic School cinque ginnaste. Ottimi i risultati conseguiti da Giulia Bocci che nella categoria A3 si è classificata al secondo posto, Virginia Dao Bulfoni terza nella categoria A1 e Gaia Ramella Pezza quarta nella categoria J3. Discreti i risultati di Alessia Botto Steglia che si è classificata ottava nella A4 ed Angelica Garizio quindicesima nella J2.

Le ginnaste sono state accompagnate in gara dalle allenatrici Arianna Prete e Martina Impallaria che così commentano i risultati: “La prima gara dell’anno è sempre molto sentita dalle atlete: a volte le certezze che ci sono in allenamento vengono meno proprio per la tensione e l’adrenalina che aggiunge la competizione. Anche in questa occasione, nonostante gli ottimi risultati, le nostre atlete hanno commesso degli errori che hanno compromesso alcune delle loro performances riducendo pertanto la valutazione che avrebbero potuto ottenere dalla giuria, tutte sono state impegnate con un esercizio al corpo libero ed uno al cerchio”.

“Nella seconda prova del regionale, che si disputerà fra qualche settimana - concludono le tecniche - avranno una nuova possibilità per dimostrare il loro valore e, se possibile, scalare ulteriormente la classifica”. Intanto, lo staff organizzativo della Rhythmic School è già al lavoro per l’organizzazione della prima prova del campionato regionale FGI silver LC che andrà in scena sabato 8 febbraio presso il Palasport di Candelo e che vedrà in gara numerose RSgirls.