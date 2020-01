Conto alla rovescia per il Memorial Maura Regis di pallamano

Avrà luogo, presso la palestra comunale di Vigliano, domenica 2 febbraio dalle 9, la terza edizione del Memorial Maura Regis di pallamano. Dopo due edizioni disputate presso la palestra comunale di Valdengo sotto l’egida della Polisportiva Chiavazzese, sarà questa la prima disputata con i colori giallorossi del Vigliano. Ciò dopo il trasferimento dello staff della pallamano avvenuto nel corso della scorsa estate e che sta dando ottimi frutti sia a livello di crescita nei numeri, sia come risultati sul campo. Con il cambio di società dello staff cambia anche la data che è a ridosso di quello che era il compleanno di Maura, persona che amava lo sport e in particolare quello dei più piccoli.

“La ASD FC Vigliano Polisportiva sarà quindi lieta di ospitare la manifestazione che si conferma la prima in Piemonte per numero di partecipanti e che ogni anno continua a crescere – spiegano gli organizzatori - Saranno alla partenza della manifestazione le formazioni Under 9, Under 11 e Under 13 di FC Vigliano, Derthona, Città Giardino, Valpellice e Exes 1984. La manifestazione vedrà alternarsi incontri tra squadre di differenti categorie durante l’intera giornata. Per questa edizione sono annunciate al via della categoria Under 9 due formazioni di FC Vigliano, una di Derthona e una di Exes 1984, della categoria Under 11 una squadra a testa per FC Vigliano e Derthonae due di Exes 1984, della categoria Under 13 due formazioni di FC Vigliano e una a testa per Derthona, Città Giardino e Valpellice. Da segnalare che ad incrementare il prestigio della manifestazione ci sarà la prima partecipazione di Città Giardino Torino, società che insieme a Derthona vanta il maggior numero di titoli regionali tra le società piemontesi in attività. Molte anche le adesioni di coloro che si sono avvicinati alla pallamano durante il primo quadrimestre di lezioni nelle scuole che gli istruttori giallorossi hanno tenuto nei plessi della primaria Borgonuovo e secondaria di primo grado Nino Costa di Chiavazza”.