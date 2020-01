Moscarola nella bufera per un post sessista, poi si scusa: “Era goliardico”

Infuriano nuove polemiche sull'amministrazione Corradino. A finire questa volta nell'occhio del ciclone mediatico il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola che ieri, commentando il risultato elettorale in Emilia Romagna, ha pubblicato su Facebook il seguente post: “Vincere in Emilia è un po' come quando vuoi trombarti 20 ragazze nuove e visto che non te la da nessuna ti accontenti dell'unica che ormai te la da da anni”.

L'indignazione si è diffusa molto velocemente sui social e la stessa pagina del gruppo consiliare +Grande +Biella ha sottolineato duramente la gravità delle sue parole: “L'aspettativa sulle elezioni in Emilia Romagna era così spasmodica che il vicesindaco non ce l'ha fatta a partecipare alla Fiaccolata della Memoria (e dire che la città di Biella è Medaglia d'oro al valor militare per meriti nella Resistenza) ed è sbroccato con un paragone senza capo né coda, sessista e pure sgrammaticato. Biella si merita di meglio”.

Dopo qualche ora è arrivata la marcia indietro del vicesindaco che ha rimosso il post e pubblicato un altro, con tante di scuse: “Questa mattina (ieri ndr) commentando il post sulle elezioni in Emilia ho fatto una battuta sulla vittoria del Pd. Ovviamente il post era goliardico, mi scuso se ha urtato la sensibilità di qualcuno”. Nel frattempo, sulle principali pagine dei giornali nazionali, usciva la notizia riportando Biella al centro delle cronache nazionali, a distanza di mesi dalla vicenda delle cittadinanze a Liliana Segre e Ezio Greggio.

Nella giornata odierna, la stessa pagina della lista civica Buongiorno Biella ha postato la sua opinione sulla vicenda: "Caro Giacomo, oggi potevi scrivere qualcosa sulla Giornata della Memoria, oppure potevi semplicemente startene zitto. Invece hai deciso di scrivere l'ennesima volgarità fuori luogo dimostrando quanto sei inadatto al ruolo di vicesindaco. Molla tutto e dedicati a Salvini".